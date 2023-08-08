Федеральные власти подтвердили выделение региону денег на строительство половины школы

Правительство России подтвердило сумму, которую выделяют Калининградской области на строительство школ в 2023 и 2024 годах. Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного накануне.
Согласно документу, транши из федерального бюджета на строительство школ увеличиваются 8 регионам, Калининградской области среди них нет.
Размер выплат Калининградской области должен составить 618 млн рублей, следует из документа. Размер выплат в 2023 году определен на уровне 241 млн рублей, в 2024 году — 377 млн рублей.Отметим, строительство нового корпуса школы № 50 в Калининграде на 900 мест сейчас оценивается в 1,2 млрд рублей. Стоимость новой школы на ул. Благовещенской с двумя бассейнами на 1150 мест (в предполагаемых ценах 2024 года) власти оценили в 2,5 млрд рублей.