Толмачев: рассчитываем, что демонтаж Дома Советов завершат в июне 2024 года

В Корпорации развития области рассчитывают, что подрядчик завершит демонтаж Дома Советов в Калининграде в срок. Об этом сообщил руководитель организации Андрей Толмачев.



«График проведения работ утверждён договором с подрядной организацией. Мы рассчитываем, что в июне 2024 года демонтаж объекта до нулевой отметки будет завершен», — приводит слова Толмачева пресс-служба корпорации в Telegram во вторник, 8 августа.

По ее данным, после разборки пандусов и вспомогательных незавершенных построек вокруг основного здания с площадки вывезли 32 тонны металла. «С начала июня сотрудники компании ведут работы во внутренних помещениях Дома Советов, демонтируя перегородки и конструкции, не выполняющие несущих функций. К поэтапному разбору самого корпуса здания подрядчик приступит, когда возле северо-западной и юго-восточной башен будут смонтированы краны для проведения высотных работ», — отметили в корпорации.

По сведениям пресс-службы, первый кран смонтирован частично. Для начала демонтажа его высоту предстоит нарастить до уровня 20 этажа. В районе второго башенного крана выполнены работы по усилению склона и подготовлена бетонная плита основания. Сейчас там ведутся работы по устройству подъездной насыпи для тяжелой техники.

К демонтажу Дома Советов приступили в мае. Корпорация заключила контракт на выполнение этих работ с компанией «Техноресурс». Согласно проектно-сметной документации, демонтаж будут проводить поэтапно «комбинированным методом» с помощью двух башенных кранов, экскаваторов и ручных инструментов.

По договору работы должны быть завершены до 22 июня 2024 года. Компания получит за них 127,749 млн рублей: 51,1 млн рублей — в 2023 году и 76,649 млн — в 2024 году.