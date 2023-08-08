В Калининграде ищут подрядчика для начала реконструкции Аллеи Смелых

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Объявлен аукцион на реконструкцию части Аллеи Смелых, информация размещена на сайте госзакупок. Речь об участке от перекрестка с ул. Карамзина до Большой Окружной (4 этап строительства). Общая протяженность этого отрезка — более 1 км.

Максимальная стоимость контракта составляет 364,6 млн рублей. Заказчик — муниципальное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт».

Реконструкция предполагает дорожные работы, благоустройство, прокладку ливневой канализации и локальных очистных сооружений, «работы по сохранению» теплосети, газопроводов, сооружений связи, по перекладке электрических линий, устройству наружного электроосвещения и технических средств регулирования дорожного движения. Подрядчику необходимо выполнить контракт за 465 дней.

Реконструкция Аллеи Смелых — один из самых затянувшихся проектов в Калининградской области. С начала первых обсуждений о необходимости ремонта улицы прошло уже более 10 лет. Это больший долгострой, чем строительство онкоцентра или газопровода в Балтийск.



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