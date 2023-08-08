Экс-директор госструктуры региона попал под уголовное дело из-за незаконных поверок счетчиков

В регионе возбуждено уголовное дело из-за незаконных проверок газовых счетчиков. Они квалифицированы как мошенничество, сумма ущерба — более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД.



По предварительным данным, бывший директор государственной организации, «имеющей единоличное право» проводить проверки счетчиков, вступил в сговор с директором коммерческой фирмы. План заключался в том, чтобы сотрудники последней под видом работников госструктуры проверяли показания приборов в домах калининградцев и выписывали квитанции на оплату, не внося данные об этих проверках в официальную информационную базу. Деньги они оставляли себе.

Мошенники использовали поддельные документы. В удостоверениях было имя одного и того же человека, но с разными фотографиями. С 2020 по 2021 год мошенникам удалось обмануть граждан более чем на 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере», решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщил «Новому Калининграду» источник в силовых структурах региона, речь о бывшем директоре федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области».