В Янтарном хотят благоустроить сквер у администрации по дороге к морю

Власти Янтарного показали итоговый вариант проекта по благоустройству сквера «Молодежный». Эскизы опубликованы на странице муниципалитета «ВКонтакте».



Зеленая зона расположена между домами по ул. Лесной, 2Б, ул. Советской, 74А, и ул. Парковая аллея, 2, в районе администрации округа.

Сквер «Молодежный» победил в открытом интернет-голосовании на конкурсе по отбору общественных территорий для благоустройства, который проходил на платформе za.gorodsreda.ru.

Площадь сквера — 40 «соток». Проект предполагает покрытие пешеходных дорожек, проездов, установку малых архитектурных форм и озеленение незамощенной территории.

К работам местные власти планируют приступить в 2024 году.