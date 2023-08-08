Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории наблюдений

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Минувший июль, когда по всему миру фиксировалась среднемесячная температура 16,95 градуса Цельсия, стал самым жарким месяцем за последние 83 года истории погодных наблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление европейской службы Copernicus.

Она подтвердила, что минувший июль «стал самым жарким июлем и самым жарким месяцем» на протяжении всей истории наблюдений с 1940 года. По оценкам службы, температура воздуха «была на 0,72 градуса Цельсия выше», чем в среднем в том же месяце в период с 1991 по 2020 год. Предыдущий рекорд был установлен в июле 2019 года. Тогда средняя температура воздуха достигла 16,63 градуса.

Заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс назвала 2023 год «третьим самым теплым годом» в истории наблюдений, когда температура поднялась на 0,43 градуса выше средних показателей в последнее время. По ее словам, «эти рекорды имеют катастрофические последствия для людей и для планеты, подверженных более частым и экстремальным [температурным] явлениям».

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