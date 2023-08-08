На сохранение виллы начала XX века на ул. Ленинградской выделяют 3,8 млн рублей

На работы по сохранению здания виллы начала XX века по улице Ленинградской, 27 в Калининграде выделяют 3,8 млн рублей. На портале госзакупок объявлен аукцион по выбору подрядчика.



Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас в нем располагается детский сад № 16. Муниципальное учреждение выступает заказчиком работ. Согласно документации к тендеру, деньги предусмотрены на капитальный ремонт крыши. Победителя торгов должны определить 18 августа. Работы требуется выполнить в течение 45 дней с даты заключения контракта.