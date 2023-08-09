Калининградская УК заплатила 10 млн рублей долга после ареста 9 принадлежащих ей зданий

Приставы арестовали 9 зданий калининградской фирмы, которая занимается управлением арендованными и собственными нежилыми помещениями. Она задолжала более 10 млн рублей компании-партнеру, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.



Долг погашен не был, партнеры обратились в суд, и тот постановил взыскать деньги. Вовремя это сделано не было, на имущество компании-должника пришлось накладывать арест для последующей продажи с торгов. После этого сумма была перечислена пострадавшей фирме в полном объеме.

О каких именно зданиях идет речь, в пресс-службе сообщить не смогли.