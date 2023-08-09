Калининградская УК заплатила 10 млн рублей долга после ареста 9 принадлежащих ей зданий

Все новости по теме: Долги

Приставы арестовали 9 зданий калининградской фирмы, которая занимается управлением арендованными и собственными нежилыми помещениями. Она задолжала более 10 млн рублей компании-партнеру, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Долг погашен не был, партнеры обратились в суд, и тот постановил взыскать деньги. Вовремя это сделано не было, на имущество компании-должника пришлось накладывать арест для последующей продажи с торгов. После этого сумма была перечислена пострадавшей фирме в полном объеме.

О каких именно зданиях идет речь, в пресс-службе сообщить не смогли.





Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter