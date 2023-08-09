Тарифы на такси в России побили рекорд за последние 10 лет

Стоимость поездки в такси в России побила рекорд за последние 10 лет. Она достигла 32,5 руб./км по расчетам Росстата. Об этом сообщает РБК.



Причиной стал новый закон «об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации», который начнет действовать с 1 сентября.

«Услуги такси непрерывно дорожают с апреля 2021 года. При этом за последние десять лет самый большой рост цен — 4,03% — произошел в первой половине 2023 года (июнь к январю). Предыдущий рекорд был в январе—июне 2022 года — 2,7%», — пишет РБК.

По данным Калининградстата, средний проезд в такси в июне 2023 года обходился в 38,24 руб./км. Для сравнения, в июне 2022 он был 39,19 руб./км, в июне 2021 — 33,73 руб. При этом на сайте «Яндекс.такси» указано, что тариф «эконом» в данный момент составляет 79 руб. за 1.5 км (около 52 руб./км). В такси «Максим» аналогичный тариф составляет 110 руб. в расчете на 1,3 км (около 84 руб./км).