Адвокат: Елену Белую этапируют для отбывания наказания в Калининградскую область

Адвокат: Елену Белую этапируют для отбывания наказания в Калининградскую область
Елена Белая. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Дело Елены Белой и Элины Сушкевич

Бывшую и.о. главврача калининградского роддома Елену Белую, осужденную по делу об убийстве новорожденного, этапируют для отбывания наказания из Удмуртии в Калининградскую область. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат Камиль Бабасов.

«Я вчера разговаривал с ее сокамерницей. Белую уже перевезли в Москву — она сейчас находится в СИЗО-6, и ее собираются этапировать в Калининградскую область», — рассказал Бабасов.

По словам адвоката, Элина Сушкевич уже переведена в колонию в Колосовке в Калининградской области из Перми.

В мае 2021 года апелляционный суд отменил оправдательный приговор Сушкевич и Белой, которых обвиняли в убийстве новорожденного. 24 августа 2022 года, после повторного рассмотрения дела, коллегия присяжных признала калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич виновными в гибели новорожденного и недостойными снисхождения, а 6 сентября 2022 года Мособлсуд вынес медикам обвинительный приговор. Сушкевич было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Белой — 9,5 лет.

Защита осужденных медиков обжаловала обвинительный приговор, однако первый апелляционный суд в Москве оставил его в силе. Адвокаты Сушкевич и Белой подали кассационные жалобы в Верховный суд РФ на приговор Мособлсуда. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter