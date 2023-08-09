Адвокат: Елену Белую этапируют для отбывания наказания в Калининградскую область

Бывшую и.о. главврача калининградского роддома Елену Белую, осужденную по делу об убийстве новорожденного, этапируют для отбывания наказания из Удмуртии в Калининградскую область. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат Камиль Бабасов.



«Я вчера разговаривал с ее сокамерницей. Белую уже перевезли в Москву — она сейчас находится в СИЗО-6, и ее собираются этапировать в Калининградскую область», — рассказал Бабасов.

По словам адвоката, Элина Сушкевич уже переведена в колонию в Колосовке в Калининградской области из Перми.

В мае 2021 года апелляционный суд отменил оправдательный приговор Сушкевич и Белой, которых обвиняли в убийстве новорожденного. 24 августа 2022 года, после повторного рассмотрения дела, коллегия присяжных признала калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич виновными в гибели новорожденного и недостойными снисхождения, а 6 сентября 2022 года Мособлсуд вынес медикам обвинительный приговор. Сушкевич было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Белой — 9,5 лет.

Защита осужденных медиков обжаловала обвинительный приговор, однако первый апелляционный суд в Москве оставил его в силе. Адвокаты Сушкевич и Белой подали кассационные жалобы в Верховный суд РФ на приговор Мособлсуда.