Областные власти выделили 300 млн на реконструкцию поликлиники на Расковой

300 миллионов рублей готовы заплатить областные власти зв реконструкцию поликлиники на ул. Расковой. Информация о предстоящей закупке опубликована на сайте регионального Центра торгов.

Согласно размещенным данным, заказчиком закупки является ГБУЗ КО «Городская больница №2». Финансирование рассчитано на два года: в 2023-м планируется заплатить 78,6 млн рублей, в 2024-м — 221,4 миллиона.

Напомним, в середине марта этого года Антон Алиханов поручил выделить средства на начало реконструкции здания поликлиники на ул. Марины Расковой. Проект вышел из экспертизы в конце января этого года. Ремонт поликлиники летом 2021 года оценивался в 415 миллионов рублей, на это планировалось потратить средства от продажи участка на ул. Артиллерийской.



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