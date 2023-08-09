«Даже конь не валялся»: пациенты поликлиники на ул. Расковой третий год ждут реконструкции

В 2020 году власти закрыли здание поликлиники на улице Марины Расковой и перенесли амбулаторное учреждение на улицу Огарева. За это время чиновники успели запланировать снос исторического строения, отказаться от этой идеи, принять решение о реконструкции и разработать проект. Но непосредственно к работам до сих пор не приступили. На каком этапе находится процесс с «преображением» здания на Расковой и что думают об этой ситуации пациенты выселенной поликлиники — в материале «Нового Калининграда».



В здании на улице Марины Расковой,10, построенном в начале 1930-х годов, располагалась поликлиника городской больницы № 2. В сентябре 2020 года медучреждение решили разместить в помещениях детской поликлиники № 6 по улице Огарёва.

Изначально власти собирались снести строение на улице Расковой и построить на его месте дом на 36 квартир со встроенными помещениями для амбулаторного медучреждения. На заседании облдумы, посвященном судьбе исторического строения, главврач горбольницы № 2 Степан Миракян демонстрировал фотографии «ужасных помещений», в которых находились пациенты и врачи, а министр здравоохранения региона Александр Кравченко заявлял, что здание «разламывается на две части».

Но в процессе противостояния между чиновниками и активистами, просившими сохранить строение, власти поменяли позицию. Весной 2021 года Антон Алиханов объявил, что здание реконструируют и в нем останется поликлиника. «Когда треть приписного населения поликлиники поддерживает идею сохранения медицинского учреждения, то невозможно не услышать мнение людей», — пояснил глава региона.

По сведениям областного минздрава, к поликлинике горбольницы № 2 приписано 29 800 человек. Подписи за сохранение медучреждения — их сбор инициировала Марина Оргеева, занимавшая на тот момент пост спикера облдумы — оставили 11 тысяч жителей Центрального района Калининграда. Политик, вскоре после этого избранная депутатом Госдумы, сообщала, что к реконструкции здания собираются приступить в конце 2022 года.

В августе 2021-го власти объявили аукцион на разработку проекта реконструкции поликлиники. На эти цели выделили 18,8 млн рублей из резервного фонда. Контракт был заключен с «Архитектурной компанией „Стиль“», которая согласилась выполнить проект в два раза дешевле: за 9,1 млн рублей. Подрядчик должен был предоставить не менее двух вариантов эскизов, учитывающих сохранение архитектурного облика здания. На это ему отводилось чуть больше года — 420 календарных дней с учетом прохождения госэкспертизы.





Эскиз, представленный Антоном Алихановым в январе 2023 года

По данным портала госзакупок, договор с победителем торгов подписали в сентябре 2021 года. Работы требовалось выполнить до конца ноября 2022 года, но подрядчик нарушил сроки, за что был оштрафован. В период разработки документации власти установили зоны охраны объекта культурного наследия «Вилла Либек» на улице Пушкина, 8. Как оказалось, без учета нового обстоятельства нельзя было завершить проект. «От этой виллы была защитная зона, в границах которой нельзя проводить реконструкцию существующих зданий с изменением параметров высотности, этажности, и, что особо важно в этом случае, площади. Она в проекте несколько изменится», — пояснял глава областной службы охраны памятников Евгений Маслов.

В итоге документация на реконструкцию поликлиники на улице Расковой прошла госэкспертизу в январе 2023 года. В ней «постарались учесть» архитектурные особенности исторического здания, проинформировал губернатор Антон Алиханов. В апреле в эфире Центра управления регионом он сообщил, что работы планируют начать в нынешнем году, а завершить — в 2024-м. Глава региона поручил выделить «50-80 млн» рублей, чтобы «разогнать стройку».

Все то время, что областные власти решают созданную ими же проблему со зданием на улице Расковой (аварийным оно не признано), пациентам поликлиники приходится довольствоваться временными мерами, а именно — помещениями в здании детской поликлиники на Огарева. Еще в начале этой эпопеи пациенты жаловались на очереди, отсутствие гардероба и проблемы с записью к специалистам. Сейчас ситуация, судя по отзывам посетителей поликлиники, существенно не изменилась.

Сроками реконструкции здания на улице Расковой калининградцы регулярно интересуются у чиновников в соцсетях, напоминая, что там «даже конь не валялся». «Может, если бы кто-либо из правительства зашел в поликлинику на Огарева, д. 18 с 8 до 10 утра, например, тогда бы сразу начали заниматься закрытой поликлиникой на ул. Марины Расковой. Если бы [этот человек], конечно, смог пролезть сквозь толпу», — писала в апреле одна из жительниц региона на странице Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».





В областном минздраве точных сроков начала работ по реконструкции не называют. «Как только будет выделено финансирование, начнем закупочные процедуры, чтобы определить подрядчика, а затем уже проведем сами работы», — поясняли в ведомстве в апреле. В августе в министерстве сообщили, что «идет подготовка» к проведению торгов на реконструкцию здания. «Работы руководство Городской больницы № 2 планирует провести в течение 2023-2024 годов», — уточнили в минздраве на очередной вопрос о планах на это здание.





В ответ на жалобы о больших скоплениях пациентов в здании на Огарева в ведомстве рекомендуют приходить к дежурному терапевту, который принимает по живой очереди, не утром, а после обеда или ближе к вечеру, «когда поликлиника уже полупустая». В остальных кабинетах прием ведется по записи, поэтому «очередей быть не должно», поясняют в министерстве. «Здание на Расковой после реконструкции будет намного больше прежнего, что позволит принимать не по 200, а по 365 пациентов в смену. Там будет и просторный гардероб», — обещают в минздраве.

Согласно изменениям в закон об областном бюджете, в рамках госпрограммы «Здравоохранение» на реконструкцию здания на улице Расковой предусмотрено 80 млн рублей в 2023 году и 310,5 млн рублей — в 2024-м. Деньги на эти цели направили от продажи земли на улице Артиллерийской, которая изначально предназначалась под инвестпроект жилого дома с поликлиникой для взрослых.

Текст: Елена Калугина. Скриншоты комментариев — со страницы губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте»