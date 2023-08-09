ТАСС: холдинг РЖД запретил сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях

Сотрудникам РЖД запретили пользоваться iPhone в служебных целях. Об этом сообщил ТАСС источник в транспортной отрасли.

«Да, действительно, использовать iPhone в служебных целях запрещено», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Напомним, в июне в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Полученная российскими спецслужбами информация «свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США». Компания предоставляет широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, сделали выводы в ФСБ.. После этого от использования iPhone в служебных целях отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе, Росавиации и Минцифры.