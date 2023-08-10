Из московского Домодедово в Калининград задерживаются два рейса

Утром в четверг, 10 августа, из московского Домодедово задержали два рейса в Калининград. По данным онлайн-табло «Храброво», задерживаются самолеты компании «Уральские авиалинии». Согласно сайту Домодедово, рейсы были запланированы в 8:00 и 9:00. Фактическое время вылета второго самолета — 10:09, первый еще не отправился.



Как пишет РБК, аэропорты Домодедово и Внуково ночью вводили ограничения на прилет и вылет самолетов. В Домодедово они действовали с 2:59 ночи до 5:15 утра. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. В Домодедово пояснили, что ограничения на прилет и вылет были введены «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности». Решение об этом приняла Государственная корпорация по организации воздушного движения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около четырех часов утра силы ПВО сбили два дрона на подлете к городу — один в Калужской области, другой близ Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).