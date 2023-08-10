Калининградские власти признали, что после реконструкции улицы Красной часть деревьев погибнет (фото)

Калининградские власти признали, что после реконструкции улицы Красной часть деревьев погибнет (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Часть деревьев на улице Красной после реконструкции придется спилить. К такому выводу пришел первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков во время рабочего выезда в четверг, 10 августа. 

Своими мыслями он поделился с главой администрации Еленой Дятловой: «Тут по корневой системе есть вероятность, что эти деревья не выживут. Соответственно, придется оформлять порубочные билеты, а потом делать замещающую посадку. Связано это с тем, что приствольные бордюры находятся близко к деревьям, а геометрия дороги такая, что по-другому здесь сделать нельзя — в теле дороги находится ливневая канализация и другие люки. Сам конструктив дороги невозможно было сделать по-другому. Часть деревьев может погибнуть».

«Такие вещи нам нужно предусматривать в будущем», — ответила на это Дятлова и уже в ходе пресс-подхода дала более подробный комментарий.

«Когда мы говорим про деревья, нужно принимать решение по замещению их на новые, высаживать также рядовые посадки, — заявила чиновница. — Нужно быть до конца честными: если мы повреждаем корневую систему, дерево в любом случае будет болеть. Нужно делать замещение. Аналогичные вещи мы делали на улице Павлика Морозова: убирали деревья, которые поднимали корневой системой проезжую и пешеходную часть, и высаживали новые. По-другому невозможно уложить по нормативу».

Напомним, что ранее жители улицы Красной сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик, занимающийся реконструкцией улицы Красной, повредил большое количество деревьев: ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред.

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