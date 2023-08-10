Минсельхоз вводит карантин на норковой ферме в Багратионовском округе

Министерство сельского хозяйства региона вводит карантин на норковой ферме «Агрофирма Багратионовская» в поселке Партизанское. Приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.



Как указано в документе, карантин вводится в связи с алеутской болезнью норок. В период его действия запрещается в числе прочего вывоз норок и кормов, с которыми они имели контакт. Также вводятся ограничения для персонала, который работает с больными животными. Посторонним лицам запрещено посещать территорию фермы.

Областной станции по борьбе с болезнями животных поручено проинформировать население и глав муниципалитетов о выявлении эпизоотического очага. Приказом также утвержден план по его ликвидации.