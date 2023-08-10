Власти предупредили жителей региона о приостановке телевещания

В понедельник, 14 августа, филиалом РТРС «Калининградский ОРТПЦ» запланировано отключение передающего оборудования. Это необходимо для обеспечения безопасности в связи с началом плановых профилактических работ, сообщает сайт регионального правительства.

Эфирное вещание каналов первого и второго мультиплексов, а также радио России в юго-западной части Калининградской области будет приостановлено до 18 августа (с 10 до 16 часов). Фактические перерывы эфирного телевещания зависят от этапов выполняемых работ и погодных условий.