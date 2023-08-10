Власти закупили ещё пять передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

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Региональные власти закупили пять новых передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений, сообщает сайт правительства.

Сейчас на территории Калининградской области функционируют 132 стационарных и 20 передвижных комплексов. Они «позволят выявлять нарушения установленного скоростного режима, движение по обочине и выезд на встречную полосу, нарушение правил применения ремней безопасности, управление транспортным средством с выключенными фарами ближнего света либо ходовыми огнями, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением», — отметили в пресс-служба правительства региона.

«Нарушение скоростного режима, выезд на „встречку“ — основные причины ДТП и их предупреждение напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Зачастую водители знают, где установлены передвижные комплексы, и снижают скорость, что помогает предотвратить дорожные происшествия», — процитировали в пресс-службе вице-премьера Левана Дараселию.

С начала 2023 года в Калининградской области было выявлено более 460 тысяч нарушений ПДД со штрафами на сумму свыше 271 миллиона рублей. Все средства от собранных штрафов поступают в региональный бюджет.

Все комплексы фотовидеофиксации принадлежат «Безопасному городу». Места размещения аппаратуры определяются ГИБДД после анализа аварийности на определенном участке дорог.

Информацию о месторасположении передвижных комплексов можно узнать в официальном сообществе «Безопасного города» и на сайте ГИБДД.

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