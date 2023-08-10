Проектом сноса «падающего дома» на Московском власти намерены заниматься до конца года

Проектом сноса «падающего дома» на Московском власти намерены заниматься до конца года
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Власти Калининграда увеличили сроки проектирования сноса многоэтажного дома № 70 на Московском проспекте, расселенного еще в 2018 году. О том, что срок с конца июля будет перенесен на конец года, в четверг, 10 августа, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«По Московскому 68-70 мы сейчас находимся в стадии проектирования, — напомнила чиновница. — Как мы и говорили, разрабатывается два проекта: один по демонтажу 70-го дома, а второй — по отделению и демонтажу балконов 68-го. До конца года будем проектированием заниматься. Этот вопрос тоже нужно решать, он достаточно длительное время в городе не решался».

Напомним, что Елена Дятлова поручила разработать проект по сносу треснувшего дома № 70 в мае этого года. Согласно опубликованному на сайте мэрии распоряжению, документ должны были подготовить к 31 июля 2023 года.

Ранее в связи с угрозой обрушения дома на Московском проспекте, 70 власти ввели режим повышенной готовности. Для жильцов соседнего дома № 68 существует опасность обрушения балконов, которые соединяют его с «треснувшим зданием». Комитету городского хозяйства и строительства поручено организовать до конца июля разработку проектной документации по демонтажу балконов квартир №№ 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58 и 65. На эти мероприятия планировали выделить деньги из резервного фонда.

Дом с трещиной на Московском проспекте, 70, в Калининграде был признан аварийным в ноябре 2018 года. Весной 2021 года власти сообщали, что здание, скорее всего, придется демонтировать вместе с соседним 68-м домом. Позже от этой идеи отказались.

В конце 2022 года в администрации Калининграда заявили, что рассчитывают на помощь областного фонда капремонта в решении проблемы сноса «треснувшего» здания. Предполагалось, что в рамках ремонта фасадов, который планировали начать в 2023 году, специалисты «отделят» балконы. Демонтировать их, как утверждают чиновники, не удалось из-за позиции жильцов дома № 68, которых пришлось бы отселить на время работ.

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