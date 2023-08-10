В Калининграде намерены вдвое увеличить среднюю скорость трамвая

Мэрия Калининграда планирует в два раза увеличить скорость движения трамваев за счет «физического переустройства» трамвайной инфраструктуры. Об этом в четверг, 10 августа, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова, ее первый заместитель Игорь Шлыков и руководитель «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин.



По словам Фомина, в первую очередь планируется поэтапно переложить трамвайные пути на Фестивальной аллее, где средняя скорость движения (с учетом времени разгона и торможения) сегодня не более 12 км/ч. Работы там уже идут на отрезке от улицы Леонова до улицы Красной.

«По городу 8-12 км/ч усредненно, — добавил Шлыков. — Мы нормативно хотим среднюю скорость до 25 км/ч довести, но это можно сделать там, где прямые участки».

«Живой пример — улица 9 Апреля», — добавил Владимир Фомин.

Елена Дятлова напомнила, что с такой скоростью также могут двигаться трамваи по Аллее Смелых.