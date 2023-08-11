«Решать будет искусственный интеллект»: власти сообщили, с какой улицы начнут внедрять ИТС

В Калининграде внедрение внедрение интеллектуальной транспортной системы начнется с улицы Гагарина, а не с улицы Невского, как обещали ранее. Об этом в четверг, 10 августа, рассказали глава администрации города Елена Дятлова и ее первый заместитель Игорь Шлыков.



Для внедрения ИТС, по словам Дятловой, часть городской дорожной инфраструктуры была передана региональному правительству.

«Делается „зеленая волна“ для движения транспорта, и работы начнутся с улицы Юрия Гагарина, — пояснила чиновница. — Светофорные объекты там принадлежат Калининграду и Гурьевску. Синхронизация светофорных объектов путем применения облачных решений позволит обеспечит быстрый въезд в город».

«Образуются агломерационные связи, когда между двумя муниципалитетами можно бесшовно и максимально быстро добраться, не нарушая правила дорожного движения», — добавил Шлыков.

Дятлова пояснила, что организует эту работу региональное правительство, а управление движением в городе передается муниципалитетам. В итоге будет создано два центра управления: один в Калининграде, а второй в Гурьевске.

«Мы передали инфраструктуру только на момент проведения работ. [Система] сделана таким образом, что наши решения будут синхронизированы, — добавила она. — Решать будет искусственный интеллект. Сейчас светофоры программируются жестко: сколько гореть красному или зеленому свету. Если говорить об ИТС, то там стоят датчики, которые фиксируют скопление машин перед светофором. Это не будет человек сидеть, который решит „три машины, значит, включаю“. Это будет анализ поступающей информации с датчиков, включаться будет автоматически, без участия человека».

«В рамках ИТС задаются общие алгоритмы, в эти алгоритмы забивается среднесуточное количество транспорта, а дальше с помощью искусственного интеллекта это все нормализуется, а человек за этим следит и контролирует — это не полностью автономная система», — продолжил Шлыков.

Насколько увеличится пропускная способность улиц и средняя скорость движения транспорта, Шлыков прогнозировать затруднился и посоветовал журналистам уточнить этот вопрос в региональном правительстве.

Напомним, что на установку «умных» светофоров на 13 перекрестках Калининграда власти весной этого года выделили 67,2 млн рублей. Заказчиком этих работ выступил Центр управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области. Согласно документации к торгам, объекты планировали устанавливать за счет средств федерального бюджета. В апреле аукцион выиграл «Ростелеком», снизивший начальную цену контракта на 10% (компания согласилась выполнить работы за 60,47 млн рублей). Эти работы назвали первым этапом внедрения интеллектуальной транспортной системы.