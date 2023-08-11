Градосовет одобрил концепцию благоустройства на Острове после второй доработки

Областной градосовет одобрил концепцию благоустройства территории музейно-культурного кластера на Острове в Калининграде. Очередной доработанный вариант представил на заседании в пятницу, 11 августа, главный архитектор области Евгений Костромин, отметив, что власти «плотно общаются с разработчиками».



Он подробно рассказал о размещении парковок и «локальных стояночных карманов» для автомобилей, а также представил планы по озеленению, предполагающие «мобильный парк» растений, и освещению. По итогам презентации архитекторы высказали мнение, что авторам удалось «прийти к логике» и решить планировочную конструкцию территории. Архитектор Олег Васютин отметил, что нынешней концепцией предусмотрены прямоугольный ход вокруг территории и диагональный ход на ней, в качестве гравитационного центра выступает здание театра оперы и балета. «Поэтому получаются веерные дополнительные тонкие лучи, которые делают акцент на вход в театр», — добавил эксперт.

Он высказал мнение, что «на основе этой матрицы» можно «шлифовать конкретные, локальные, вещи». Вместе с тем архитекторы посоветовали разработчикам концепции продумать размещение на территории скульптур. Сергей Гулевский выразил сожаление, что в новом варианте на площади «фактически исчезло пиксельное мощение». «Эти пиксели, на мой взгляд, поддерживали смелость формы. Сейчас они исчезли, и всё получилось аморфно и никак. Теперь не хватает этой живости земли», — пояснил архитектор. В ответ Евгений Костромин указал, что пиксельность осталась, но «в менее контрастных выражениях».

Концепцию одобрили к дальнейшей разработке. «При детализации решений, в том числе по дизайну локальных форм, отработаем эти решения в рабочем порядке», — заключил Евгений Костромин.

Впервые концепция благоустройства территории на Острове была представлена в феврале 2023 года. Тогда ее раскритиковали за нелогичное размещение парковок и организацию подъезда общественного транспорта, структуру озеленения и общее устройство парковой зоны между Парадной набережной, улицей Дружбы Народов, филиалом Третьяковской галереи и театром оперы и балета. Второй раз концепция рассматривалась в июне. Тогда проект снова сочли сырым и отправили на доработку.

Изображения из презентации, представленной на заседании областного градосовета 11 августа