В конце августа на три месяца закрывают для движения авто по очередному участку ул. Красной

Для продолжения капитального ремонта ул. Красной в Калининграде на три месяца закрывается для движения транспорта очередной участок проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным ведомства, с 25 августа по 27 октября будет закрыт участок ул. Красной от ул. Лейт. Яналова до ул. Чекистов.
«Ответственность за установку ограждений и дорожных знаков согласно согласованным схемам организации дорожного движения и за безопасность движения пешеходов и транспорта во время проведения работ возложена на подрядную организацию ООО „Мосинжиниринг“», — уточнили в горадминистрации.Аукцион по капремонту улицы от проспекта Мира до улицы Маршала Борзова (1,8 км) компания Георгия Мнацаканова выиграла октябре 2022 года. Контракт был заключен на 200 011 188 рублей при стартовой цене торгов в 202 031 503 рубля. Работы подрядчику предстоит выполнить до конца 2023 года.