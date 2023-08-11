В конце августа на три месяца закрывают для движения авто по очередному участку ул. Красной

Для продолжения капитального ремонта ул. Красной в Калининграде на три месяца закрывается для движения транспорта очередной участок проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



По данным ведомства, с 25 августа по 27 октября будет закрыт участок ул. Красной от ул. Лейт. Яналова до ул. Чекистов.

«Ответственность за установку ограждений и дорожных знаков согласно согласованным схемам организации дорожного движения и за безопасность движения пешеходов и транспорта во время проведения работ возложена на подрядную организацию ООО „Мосинжиниринг“», — уточнили в горадминистрации.