Прохладные ночи, теплые дни: прогноз погоды на выходные

В наступившие выходные ожидается вполне летняя погода. На смену похолоданию должно прийти долгожданное тепло. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В субботу ночью температура опустится до +8...+12°C (на побережье +11...+14°C), днем воздух прогреется до +22...+24°C (местами до +25°C), переменная облачность и без осадков. Ветер преимущественно западного направления, слабый, вечером переменный на восточный. Атмосферное давление будет понижаться.

В воскресенье ночью по области +12...+15°C (на побережье +15...+18°C), днем воздух в Калининграде прогреется до +25...+27°C, в центральной и восточной части области до +27...+29°C, на побережье около +22...+24°C. Переменная облачность, и во второй половине дня в центральных и восточных районах области (Багратионовский, Гвардейский, Черняховский, Гусевский, Нестеровский, Озерский, Неманский, Краснознаменский р-н) не исключены локальные ливни и грозы. Ветер утром южный, во второй половине дня — западного направления 3-7 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — уточняется в сообщении.

Также, по данным канала, температура воды в Балтийском море составляет порядка +18...+19°C.