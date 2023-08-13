«Праздник добра и света»: в Астрономическом бастионе выступит Шура

«Праздник добра и света»: в Астрономическом бастионе выступит Шура
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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В Калининграде в Астрономическом бастионе выступит Шура. Как сообщает сервис «Яндекс.Афиша», концерт состоится в субботу, 19 августа, в 21:00. (12+)

В анонсе мероприятия говорится, что «самый эпатажный артист поп-индустрии 90-х, феномен русской поп-музыки» — Шура выступит под открытым небом с новыми композициями и программой своих старых хитов.

«Сейчас, изменив свой стиль, Шура продолжает изумлять и радовать, открывая новые грани в творчестве. Не стоит верить слезам — всё возвращается. И Шура снова устроит праздник добра и света. Мы знаем, как вы соскучились по нему и его песням: „Твори добро“, „Холодная луна“, „Не верь слезам“, „Отшумели летние дожди“ и многим другим, не менее родным хитам. Не пропустите! Будем зажигать вместе в прекрасный вечер!», — сообщает «Яндекс.Афиша».

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