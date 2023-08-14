СМИ: производители майонеза предупреждают о росте цен

«Слобода», «Ряба», Astoria и «Махеевъ» предупредили о росте цен на фоне инфляции и удорожании себестоимости продукта. Об этом сообщил «Коммерсантъ».



Крупный производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») оповестил ретейлеров о повышении цен на майонез и некоторые другие соусы на 5–10%. На 8–10% также вырастет стоимость продукции для ресторанов, в том числе порционные соусы в упаковке по 10 г. «Эфко» (бренд «Слобода») предупредил о повышении цен на 10%, а а НМЖК (бренды «Ряба», Astoria) — на 12%

Главные ингредиенты майонеза — яйца и подсолнечное масло. Как отмечает издание, за первую неделю августа последнее выросло до 79,02 тыс. руб. за тонну с НДС (+2,85 тыс. руб.), а экспортные котировки выросли до $940 за тонну (+$30). Подсолнечник в среднем подорожал до 27,85 тыс. руб. за тонну (+1,5 тыс. руб.).

Но участники рынка считают, что повышение себестоимости прежде всего может быть связано с удорожанием упаковки и других материалов для производства, которые зависят от логистики и курса валют. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько и вовсе заявил, что «цены на подсолнечное масло в России остаются стабильными».