СМИ: на разработку российской ОС «Аврора» потребуется еще 2,5 года и 300 млрд. рублей

На разработку российской операционной системы «Аврора» потребуется еще 2,5 года и 300 млрд рублей. Роскомнадзор уже обсудил с российскими производителями смартфонов и разработчиками операционных систем доработку новой ОС и ее адаптацию к мобильным устройствам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Разработкой «Авроры» занимается Ростелеком. Власти также предложили отечественным разработчикам мобильных операционных систем создать профильную ассоциацию. Они считают, что это поможет избавиться от доминирования на рынке зарубежных операционных систем. Эксперты полагают, что в текущих условиях развивать российские ОС можно только за счет госфинансирования.

Предполагается, что эти ОС можно будет полноценно и безопасно использовать не только в госсекторе и в корпоративном сегменте. Как отмечает издание, до 2027 года ОС «Аврора» рассчитывают запустить в потребительский сегменте.