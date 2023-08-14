Эксперты: во вторник в Калининградской области будет побит рекорд жары

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Эксперты: во вторник в Калининградской области будет побит рекорд жары

Во вторник, 15 августа воздух в Калининграде прогреется до +33... +35°. Об этом сообщает экспертная группа «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Суточный рекорд в Калининграде на 15 августа, который составляет +31.1°С (1985), с большей вероятностью будет побит. До абсолютного рекорда в +36,5°С пока что не так близко, однако вынос тропический воздушной массы, вероятнее всего, будет преобладать всю неделю, поэтому исключать дальнейшее повышение температуры в отдельные дни не стоит», — отмечают в группе..

Прогноз погоды «Нового Калининграда» говорит о том, что во вторник будет 34,5 градуса.

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