Эксперты: во вторник в Калининградской области будет побит рекорд жары

Во вторник, 15 августа воздух в Калининграде прогреется до +33... +35°. Об этом сообщает экспертная группа «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Суточный рекорд в Калининграде на 15 августа, который составляет +31.1°С (1985), с большей вероятностью будет побит. До абсолютного рекорда в +36,5°С пока что не так близко, однако вынос тропический воздушной массы, вероятнее всего, будет преобладать всю неделю, поэтому исключать дальнейшее повышение температуры в отдельные дни не стоит», — отмечают в группе..

Прогноз погоды «Нового Калининграда» говорит о том, что во вторник будет 34,5 градуса.