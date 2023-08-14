Горвласти ищут подрядчика, чтобы выкосить 1 млн кв. метров травы

Власти Калининграда ищут подрядчика, готового до конца марта следующего года выкосить примерно миллион квадратных метров пожарных разрывов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Соответствующий аукцион объявлен на Госзакупках, начальная цена 1.5 млн руб. Участвуйте, предлагайте меньшую цену, главное чтобы работы была выполнена качественно. Ширина пожарных разрывов - 20 метров, в общей сложности надо организовать их 48.2 км. Это нужно для того, чтобы когда в городе вновь возникнет сезонная проблема, связанная с палом травы, ущерб от действий злоумышленников-поджигателей был минимальным», — отмечается в сообщении.