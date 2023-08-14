Ермак: сегодня еще есть «доступные варианты» по бронированию гостиниц в Зеленоградске

Туристическая инфраструктура на побережье в Калининградской области в этом сезоне справляется с наплывом отдыхающих. Об этом в прямом эфире регионального ЦУР в понедельник, 14 августа, рассказал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.



По словам министра, в вопросе нехватки номерного фонда на побережье региону очень помогло строительство кемпингов и глэмпингов, которые «сняли часть пиковой нагрузки на коллективные средства размещения».

«Действительно, сейчас очень сложно забронировать номера, например, в Зеленоградске или Светлогорске. Но вот я сегодня мониторил ситуацию и, в принципе, в Зеленоградске была возможность забронировать номер даже на две ночи подряд. Что касается апартаментов каких-то, которые работают фактически как гостиницы, то такие доступные варианты еще есть на сегодняшний момент и в Янтарном, и Зеленоградске... Поэтому, конечно, напряженно, но ничего невозможного нет. В принципе, мне кажется, что наша инфраструктура справляется», — заявил Ермак.

Он добавил, что и наличием свободного пространства на морских пляжах все не так плохо: «У нас на благоустроенных и оборудованных пляжах практически нет мест, потому что они действительно исчезают довольно таки быстро — цены очень доступные на пляжах (я имею в виду лежаки и сами территории). Но это не значит, что у нас нет возможности где-то еще разместиться. <...> Поэтому не могу сказать, что инфраструктура испытывает какие-то серьезные проблемы», — подчеркнул Ермак.