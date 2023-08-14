Власти пообещали обсудить «механизм» увеличения летом автобусных рейсов к морю

Власти пообещали обсудить «механизм» увеличения летом автобусных рейсов к морю
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Вопрос возможности увеличения количества автобусных рейсов по приморским направлениям в Калининградской области будет обсуждаться на уровне регионального правительства. Об этом в прямом эфире регионального ЦУР в понедельник, 14 августа, рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Министр отметил, что вопрос нехватки автобусных рейсов к морю в жаркие дни «один из самых сложных», потому что маршруты отыгрываются в начале года. Он признал, что общественный транспорт в хорошую погоду и выходные летом переполнен, но эти же рейсы не востребованы, а значит нерентабельны, в холодный сезон. «Я, честно говоря, не знаю, как в этой ситуации министерству инфраструктуры поступать, чтобы они как-то быстро срочно увеличили количество автобусов, потому что автобусы — это такая инфраструктура, которую быстро нигде не возьмешь. <...> Ну, честно говоря, у меня пока такого решения нет. Понятно, что очевидно выглядит так, что нужно добавлять просто автобусы вот в такие пиковые нагрузки — стратегия-то понятна. Но как это сделать быстро и оперативно?» — пояснил Ермак.

Он пообещал обсудить этот вопрос с министром инфраструктуры региона Евгенией Кукушкиной: «Мы подумаем в реальности: что можно сделать, кроме просто обычных деклараций о том, что „а давайте увеличим“. Просто вопрос механики здесь очень сложный и вопрос экономики».



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