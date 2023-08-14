Суд в Багратионовске вынес приговор мужчине, распылившему перцовый баллончик в лицо полицейского

В Багратионовске приговорили к лишению свободы 26-летнего мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



Инцидент произошел в июле 2022 года. В ночное время старший инспектор ДПС подошел к автомобилю “Ауди”, который скрылся от наряда полиции и был припаркован во дворе жилого дома. По данным следствия, на заднем сиденье машины находился местный житель, который имел себе запрещенные вещества. Полицейский попросил его выйти из автомобиля и представиться. Но пассажир, покинув салон, распылил перцовый баллончик в лицо инспектора.

Действия жителя области квалифицировали как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ). Мужчина признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела без судебного разбирательства.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес в том числе тот факт, что он ухаживает за пожилыми бабушкой и дедушкой, оказывает им материальную помощь и имеет положительные характеристики. Обстоятельством, отягчающим наказание, был признан рецидив преступлений. Ранее мужчине вынесли приговор в связи с незаконным оборотом наркотических средств. В результате по совокупности преступлений жителя области приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.