Власти Калининграда объявили торги на капремонт улицы Октябрьской

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Власти Калининграда объявили ранее анонсированный аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта улицы Октябрьской на Острове. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена составляет 27 млн рублей, деньги на эти цели выделяют из городского бюджета. Согласно документации к тендеру, подрядчику предстоит обустроить тротуары из плитки, переложить брусчатку, уложить тактильную плитку и установить гранитные болларды. Контрактом также предусмотрены ремонт асфальтобетонного покрытия, установка дорожных знаков, нанесение разметки термопластиком, озеленение и благоустройство.

Работы требуется выполнить в течение 120 дней с даты заключения контракта. Победителя аукциона должны определить 24 августа.

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