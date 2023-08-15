Горвласти сносят «самовольную постройку» у «кольца» на площади Василевского

Горвласти сносят «самовольную постройку» у «кольца» на площади Василевского
Фото: Яндекс. Панорамы

Кирпичное хозяйственное здание у бастиона «Обертайх» с граффити в поддержку футбольного клуба «Балтика» снесут. Постройка признана самовольной, так как возведена с нарушением законодательства. Это следует из документации на портале госзакупок.

На демонтаж из городского бюджета выделено 106,2 тыс. рублей. Здание площадью 60 кв. метров расположено на земельном участке с кадастровым номером 39:15:132502:190 по адресу: ул. А. Невского — Литовский вал, д. 3 «А» (ориентир — кольцевая развязка на пл. Василевского). На месте разобранной постройки будет высажен газон. Срок выполнения работ — 15 дней с даты заключения контракта.

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