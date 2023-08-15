Прокуратура проверяет информацию о массовой гибели уток в Ялтинском пруду

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области проводит проверку по информации о массовой гибели уток в Ялтинском пруду в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Для установления причин специалистами ГБУВ КО „Областная станция по борьбе с болезнями животных“ отобраны пробы для лабораторных исследований. Кроме того, региональным министерством природных ресурсов и экологии на основании требования природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений отобраны пробы в пруду для оценки степени его загрязнения», — уточняется в сообщении.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.