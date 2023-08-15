На проект реконструкции части проспекта Победы выделяют почти 25 млн рублей

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На проект реконструкции участка проспекта Победы от ул. Кутузова до ул. Радищева в Калининграде планируют направить 24,9 млн рублей. Тендер по выбору подрядчика анонсировали на сайте областного Центра торгов.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт». Финансирование работ предусмотрено на 2024 год.

Как сообщалось ранее, длина участка, на котором запланирована реконструкция, составляет 600 м. «Прежде всего это касается перекрестка проспекта Победы с улицей Кутузова, где многие годы стоят водоналивные блоки, где движение организовано по трамвайным путям», — поясняла глава городской администрации Елена Дятлова.

Автомобильная дорога между улицами Кутузова и Вагоностроительной вымощена брусчаткой. Кроме того, на протяжении всего участка расположены неэксплуатируемые трамвайные пути. Работы по реконструкции в конце 2022 года оценивали в 371 млн рублей.

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