«Уже не похож на замок»: охотничий домик Вильгельма II планируют убрать из Центрального парка

«Уже не похож на замок»: охотничий домик Вильгельма II планируют убрать из Центрального парка
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Деревянное строение конца ХIХ века, известное как «Охотничий замок», в рамках будущего благоустройства намерены убрать из Центрального парка в Калининграде. Об этом во вторник, 15 августа, рассказал журналистам советник губернатора Вячеслав Генне.

«„Охотничий замок“ уже не похож на замок. Полемику, конечно, он вызвал. Он находится в аварийном состоянии — закрыт уже несколько лет. Раньше там была дирекция, потом где-то в 80-е, говорят, был бильярдным клубом и местом для аттракционов... Мы не планируем его уничтожать. Планируем переместить — возможно, на исторической место в Роминтенскую пущу», — рассказал Генне.

По его словам, охотничий домик, у которого нет статуса объекта культурного наследия, перед тем как установить снова где бы то ни было, придется подвергнуть реконструкции: «Все историческое, то что у него там было, судя по фотографиям довоенным, конечно, он утратил. Поэтому, наверное, его надо будет как-то довести до состояния псевдоистории, хоть и новодельной», — пояснил Генне.

По данным сайта Prussia.39, деревянный охотничий замок был построен в Роминтенской пуще в 1891-1893 годах по приказу кайзера Вильгельма II. В послевоенные годы часть строения была перевезена в Калининград и установлена в Центральном парке культуры и отдыха.

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