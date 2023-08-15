«Уже не похож на замок»: охотничий домик Вильгельма II планируют убрать из Центрального парка

Деревянное строение конца ХIХ века, известное как «Охотничий замок», в рамках будущего благоустройства намерены убрать из Центрального парка в Калининграде. Об этом во вторник, 15 августа, рассказал журналистам советник губернатора Вячеслав Генне.



«„Охотничий замок“ уже не похож на замок. Полемику, конечно, он вызвал. Он находится в аварийном состоянии — закрыт уже несколько лет. Раньше там была дирекция, потом где-то в 80-е, говорят, был бильярдным клубом и местом для аттракционов... Мы не планируем его уничтожать. Планируем переместить — возможно, на исторической место в Роминтенскую пущу», — рассказал Генне.

По его словам, охотничий домик, у которого нет статуса объекта культурного наследия, перед тем как установить снова где бы то ни было, придется подвергнуть реконструкции: «Все историческое, то что у него там было, судя по фотографиям довоенным, конечно, он утратил. Поэтому, наверное, его надо будет как-то довести до состояния псевдоистории, хоть и новодельной», — пояснил Генне.