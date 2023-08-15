В мэрии обещают открыть в ноябре первую в Калининграде инклюзивную детскую площадку

В конце ноября в Калининграде планируют открыть первую инклюзивную детскую площадку. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова в своем Telegram-канале.



Площадку планируют обустроить на улице Зои Космодемьянской. По словам сити-менеджера, сейчас чиновники готовят аукционную документацию. «Там появится большая детская зона, оснащенная оборудованием, которым удобно будет пользоваться без сопровождения взрослых в том числе и детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья, — прим. „Нового Калининграда“). В частности, запроектирована низкопольная карусель, качели, песочница и многое другое», — написала Дятлова.

На земельном участке также планируют обустроить пространство для уличной гимнастики с зоной кардио. «Яркое контрастное покрытие площадки задумано специально, чтобы слабовидящим людям легче было ориентироваться», — добавила глава администрации.