Установлены родственники владельца медали «За отвагу», найденной в Калининградской области (фото)

Установлены родственники владельца медали «За отвагу», найденной в Калининградской области (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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«Новому Калининграду» удалось разыскать родственников пулеметчика Алексея Бабкина, медаль которого была найдена у поселка Лунино Неманского района Калининградской области. Поиски начались 15 августа, и уже вечером (в течение пяти часов) на связь вышел правнук фронтовика Евгений Бабкин, проживающий в станице Выселки Краснодарского края.

«Прадеда никто из ныне живущих родственников не знал, — сообщил Евгений, — так как он погиб в 1954 году. На тот момент у него родились сын и дочь. Мой отец рассказывал, что Алексей Степанович с фронта вернулся с гангреной ноги, и ему постоянно делали операции. Однажды вечером, когда он возвращался домой, на него напали неизвестные (вероятно, хотели ограбить). Его зарезали».

Алексей Бабкин. Фото предоставлено родственниками фронтовика

По словам Евгения, никаких наград в семье не сохранилось, однако в архиве есть фотография Алексея Бабкина с медалью «За отвагу» на груди.

В ближайшее время награда будет передана в Краснодарский край при посредничестве поискового отряда «Совесть».

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