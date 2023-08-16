Установлены родственники владельца медали «За отвагу», найденной в Калининградской области (фото)

«Новому Калининграду» удалось разыскать родственников пулеметчика Алексея Бабкина, медаль которого была найдена у поселка Лунино Неманского района Калининградской области. Поиски начались 15 августа, и уже вечером (в течение пяти часов) на связь вышел правнук фронтовика Евгений Бабкин, проживающий в станице Выселки Краснодарского края.



«Прадеда никто из ныне живущих родственников не знал, — сообщил Евгений, — так как он погиб в 1954 году. На тот момент у него родились сын и дочь. Мой отец рассказывал, что Алексей Степанович с фронта вернулся с гангреной ноги, и ему постоянно делали операции. Однажды вечером, когда он возвращался домой, на него напали неизвестные (вероятно, хотели ограбить). Его зарезали».

По словам Евгения, никаких наград в семье не сохранилось, однако в архиве есть фотография Алексея Бабкина с медалью «За отвагу» на груди.

В ближайшее время награда будет передана в Краснодарский край при посредничестве поискового отряда «Совесть».