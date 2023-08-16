Горвласти повышают плату за найм муниципального жилья до 7 раз

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Со второго полугодия 2023 года в Калининграде повышен размер платы за пользование муниципальными жилыми помещениями по договорам социального найма, сообщает пресс-служба городской администрации.

Действовавший ранее размер платы, установленный в 2019 году, составлял от 0,89 до 12,68 рублей за квадратный метр используемого жилого помещения и, по данным администрации, являлся убыточным. Это не позволяло в полной мере содержать жилые помещения и придомовые территории, отметили в пресс-службе.

«Повышение происходит потому, что расходы на обслуживание муниципального жилья возрастают, — отметил заместитель главы администрации города Сергей Радковский, — Мы оплачиваем ремонт капитальный, который обязаны делать в тех квартирах, которые становятся непригодными для проживания, и они не могут быть использованы, у нас есть допрасходы на содержание такого фонда. Поэтому те расходы, которые несёт муниципалитет, они сейчас превысили те средства, которые город получал от платы за наём».

Согласно рекомендациям минстроя, размер платы рассчитывается исходя из средней цены квадратного метра жилья в населённом пункте. В 2019 году в Калининграде она составляла почти 51 тыс. рублей, а на конец 2022 года — 109 тыс. рублей.

В результате повышения предполагаемый размер платы будет составлять от 6,81 до 21,09 рублей за квадратный метр, что покрывает дефицит бюджета в рассматриваемой сфере и позволит привлечь больше средств для осуществления ремонта квартир, мест общего пользования, придомовых территорий, заявили горвласти.

Плату за найм социального жилья теперь предлагается менять ежегодно. Её размер в зависимости от стоимости квадратного метра в Калининграде может быть как увеличен, так и уменьшен, обещают в администрации.

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