Глава СПЧ: надо законодательно запретить принимать в школы детей, не знающих русский язык

В российское законодательство следует внести изменения, запрещающие принимать в школы детей, не знающих русский язык. С таким предложением выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишет «Интерфакс».

«Сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон. И в законе должно быть два обстоятельства — не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре», — заявил Фадеев в среду на пресс-конференции, посвященной миграционному законодательству.

По его мнению, это позволит «выполнить Конституцию, обучить ребенка и дать ему возможность учиться в школе нормально».

«Закон должен быть изменен и, насколько я знаю, министерство просвещения работает над этим», — добавил Фадеев, подчеркнув, что «надо ставить задачу, чтобы к следующему 1 сентября в 2024 году эта система была бы готова».

Фадеев отметил, что необходимо создавать специальные центры, в которых детей мигрантов будут обучать русскому языку как иностранному, также там должны быть соответствующие преподаватели, которые будут знать, как обучать таких детей языку.

Отметим, что ранее Фадеев уже высказывался насчет необходимости создания подобных центров, обучение в таких центрах, по его мнению, должно быть за государственный счет.