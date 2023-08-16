В Калининграде начали собирать пролеты железнодорожного моста через Преголю

В Калининграде начали собирать пролеты железнодорожного моста через Преголю
Фото: пресс-служба ГК «Бамтоннельстрой-Мост»
Все новости по теме: Строительство дублёров двухъярусного моста

В Калининграде начался монтаж центрального пролета железнодорожного моста через Преголю. Работы идут на ее правом берегу. Об этом сообщает пресс-служба исполнителя работ — группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост».

«В данный момент ведётся сборка металлоконструкций подъемного пролетного строения длиной 66 метров на стапеле. Завершение данного вида работ запланировано на конец сентября. Далее специалисты приступят к сборке следующего пролета длиной 77 метров», — сообщил генеральный директор ООО «СК «Мостотрест» (входит в ГК «Бамтоннельстрой-Мост») Евгений Надточий.

В течение месяца строители выполняли подготовку основания под стапель для сборки, было уложено 18 000 тонн песка.

На сегодняшний день собрано 216 из 1200 тонн металлоконструкций «руслового пролетного строения», сообщает пресс-служба компании. Потом пролет собираются устанавливать «методом продольной надвижки».

Одновременно специалисты готовятся к сборке «подходного сооружения» длиной 66 метров на левом берегу Преголи. Работы по устройству временных опор запланированы на сентябрь 2023 года.

Железнодорожный мост длиной 237,3 метра будет состоять из четырех опор и трех пролетных строений. Особенность центрального пролета — вертикально-подъемный механизм, который в поднятом положении обеспечит проход судов по ширине 50 и высоте 28 метров.

Новый железнодорожный мост будет дублёром старого двухъярусного моста, который находится в плохом техническом состоянии. Строительство должно завершиться в 2024 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter