В Калининграде начали собирать пролеты железнодорожного моста через Преголю

В Калининграде начался монтаж центрального пролета железнодорожного моста через Преголю. Работы идут на ее правом берегу. Об этом сообщает пресс-служба исполнителя работ — группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост».

«В данный момент ведётся сборка металлоконструкций подъемного пролетного строения длиной 66 метров на стапеле. Завершение данного вида работ запланировано на конец сентября. Далее специалисты приступят к сборке следующего пролета длиной 77 метров», — сообщил генеральный директор ООО «СК «Мостотрест» (входит в ГК «Бамтоннельстрой-Мост») Евгений Надточий.

В течение месяца строители выполняли подготовку основания под стапель для сборки, было уложено 18 000 тонн песка.

На сегодняшний день собрано 216 из 1200 тонн металлоконструкций «руслового пролетного строения», сообщает пресс-служба компании. Потом пролет собираются устанавливать «методом продольной надвижки».

Одновременно специалисты готовятся к сборке «подходного сооружения» длиной 66 метров на левом берегу Преголи. Работы по устройству временных опор запланированы на сентябрь 2023 года.

Железнодорожный мост длиной 237,3 метра будет состоять из четырех опор и трех пролетных строений. Особенность центрального пролета — вертикально-подъемный механизм, который в поднятом положении обеспечит проход судов по ширине 50 и высоте 28 метров.

Новый железнодорожный мост будет дублёром старого двухъярусного моста, который находится в плохом техническом состоянии. Строительство должно завершиться в 2024 году.