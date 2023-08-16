МВД предложило предоставлять полиции доступ к данным электронных устройств до решения суда

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МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Они касаются информации, передаваемой через интернет. Если поправки будут одобрены, силовики получат удаленный доступ к данным пользователей сети до судебного решения, сообщает «Коммерсант».

Инициатива объясняется широким распространением в России интернет-преступлений. В 2022 году их доля среди всех совершённых правонарушений составила 22%.

Отмечается, что в настоящее время следователям сложно использовать в качестве доказательств преступления, к примеру, переписки на форуме. Для получения доступа к данным граждан МВД нужно решение суда. Многие эксперты считают, что этого правоохранительным органам вполне достаточно, а предложенные поправки — избыточная мера, которая может привести к злоупотреблению со стороны правоохранителей.

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