МВД предложило предоставлять полиции доступ к данным электронных устройств до решения суда

МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Они касаются информации, передаваемой через интернет. Если поправки будут одобрены, силовики получат удаленный доступ к данным пользователей сети до судебного решения, сообщает «Коммерсант».



Инициатива объясняется широким распространением в России интернет-преступлений. В 2022 году их доля среди всех совершённых правонарушений составила 22%.

Отмечается, что в настоящее время следователям сложно использовать в качестве доказательств преступления, к примеру, переписки на форуме. Для получения доступа к данным граждан МВД нужно решение суда. Многие эксперты считают, что этого правоохранительным органам вполне достаточно, а предложенные поправки — избыточная мера, которая может привести к злоупотреблению со стороны правоохранителей.