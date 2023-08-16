В Калининграде за год подешевела аренда маленьких квартир

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Калининград вошёл в топ городов с населением больше 300 тыс. жителей, где за год подешевела аренда небольших квартир. Речь о съёмном жилье площадью до 32 кв. м. Данные приводит федеральный портал «Мир квартир», проследивший динамику цен в 70 городах.

В среднем по России малогабаритные съемные квартиры с августа 2022 года подорожали на 10,5%. Падение цен зафиксировано лишь в 9 городах. Калининград — один из них. По данным «Мира квартир», цена здесь за год снизилась на 9,7% и составляет в среднем около 16 тыс. рублей в месяц.

Самое большое падение цен зафиксировано в Севастополе, самый высокий рост — в Махачкале.

С учётом изменившихся за год цен самые дорогие «малогабаритки» — в Москве. Месяц жизни в столичной студии обходится арендаторам в среднем в 37,5 тыс. рублей. На нижней строчке рейтинга Пенза, где за съём небольшого жилья отдают меньше 9 тыс. в месяц.

В настоящее время квартиру снимает четверть россиян. Интерес к арендному жилью продолжает расти, ведь альтернативный вариант решения квартирного вопроса — покупка квартир в собственность — становится для россиян всё менее доступным, отмечают эксперты портала.

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