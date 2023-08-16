Голикова уточнила последние данные по погибшим и пострадавшим в Махачкале

В результате взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы пострадали 119 человек, в том числе 20 детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«К сожалению, по результатам случившегося пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, в том числе 3 ребенка. Оценив ситуацию на месте, было принято решение, что 16 пациентов, в том числе 3 детей, будут эвакуированы в федеральные московские учреждения в связи с их состоянием здоровья», — сообщила Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

Напомним, о взрыве на АЗС на окраине Махачкалы стало известно вечером в понедельник, 14 августа. По данным следственного управления СК РФ по Дагестану, на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе (село Новокули, окраина Махачкалы) в здании станции техобслуживания автомобилей в ходе работ по техническому обслуживанию транспортных средств произошло возгорание, после чего последовал взрыв. Затем пожар перекинулся на соседнюю АЗС.