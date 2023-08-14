В Махачкале произошел взрыв на АЗС, есть погибшие и пострадавшие

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В Махачкале произошел взрыв, после которого начался пожар, площадь которого составляет 500 кв. м. По предварительным данным, 5 человек погибли, еще 10 пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы мэрии города.

«По первичной информации, в Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра „Глобус“. Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы», — отмечается в сообщении.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале написал, что взрыв произошел на одной из заправок на выезде из Махачкалы. «На месте работают спасатели и медики. Ситуация находится на моем личном контроле. Более подробную информацию сообщу позже», — добавил он.

В свою очередь, в ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что взорвалась автозаправочная станция. «По предварительной информации, горит АЗС „Нафта“. Есть пострадавшие», — уточняется в сообщении.

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