«Прочие виды образования»: в Белоруссии зарегистрировано ООО «Группа «Вагнер»

В Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии появились сведения о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Группа «Вагнер». Ее собственником ООО «Группа «Вагнер» заявлен некто Максим Петров, гражданин РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Основным видом деятельности «Группы «Вагнера» заявлены «Прочие виды образования, не включенные в другие группировки». Этот подкласс, согласно белорусскому законодательству, включает, в числе прочего, образование, которое не может быть классифицировано по уровням образования, курсы повышения профессиональной квалификации, курсы выживания и т.д.

Как уточняет информагентство, адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для размещения передислоцировавшихся в Белоруссию «вагнеровцев», ранее по этому адресу было зарегистрировано «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», учредителем которого заявлено российское ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», руководителем — Евгений Пригожин.