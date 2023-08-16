«Прочие виды образования»: в Белоруссии зарегистрировано ООО «Группа «Вагнер»

В Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии появились сведения о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Группа «Вагнер». Ее собственником ООО «Группа «Вагнер» заявлен некто Максим Петров, гражданин РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Основным видом деятельности «Группы «Вагнера» заявлены «Прочие виды образования, не включенные в другие группировки». Этот подкласс, согласно белорусскому законодательству, включает, в числе прочего, образование, которое не может быть классифицировано по уровням образования, курсы повышения профессиональной квалификации, курсы выживания и т.д.

Как уточняет информагентство, адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для размещения передислоцировавшихся в Белоруссию «вагнеровцев», ранее по этому адресу было зарегистрировано «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», учредителем которого заявлено российское ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», руководителем — Евгений Пригожин.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter