Калининградская область заняла 14-е место в РФ по стоимости минимального набора продуктов

Калининградская область в июле находится на 14-м месте среди регионов России по стоимости минимального набора продуктов питания. Такие данные приводит Калининградстат.



По данным ведомства, минимальный набор продуктов стоил в регионе в июле 7064,73 рубля. Это на 0,19% больше, чем в июне и на 11,33% больше, чем в декабре 2022 года.

На первом месте находится Чукотский автономный округ, где такой набор стоил 14 830 рублей. На втором месте — Магаданская область (10 440,47 рубля), на третьем — Камчатский край (9 550,40 рубля). В целом по стране средняя стоимость условного набора продуктов питания составила в июле 6 033,30 рубля. Самый низкий показатель — в Белгородской области: 4 930,93 рубля.