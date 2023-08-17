Из-за отмены рейсов Red Wings в Анталье застряли более 1,2 тыс. россиян

Более 1,2 тыс. российских туристов застряли в Анталье из-за отмены рейсов российского авиаперевозчика Red Wings. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

«К сожалению, задержки с вылетами рейсов как российских, так и турецких авиакомпаний стали достаточно частым явлением. Надо отметить, что в большинстве случаев они составляли от одного до трех часов и не представляли особых проблем для пассажиров. Однако имевшую место в последние несколько дней ситуацию с компанией Red Wings, пожалуй, можно назвать экстраординарной, когда из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось свыше 1 200 пассажиров, планировавших вернуться домой. Надо отдать должное представителям перевозчика: основная часть российских граждан была размещена в отелях и обеспечена питанием. Тем не менее нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину», — сообщил дипломат.

По его словам, генконсульство РФ в Анталье «продолжает следить за ситуацией и при обращении российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, рекомендует следовать указаниям представителей авиакомпании».

По данным информагентства, 16 августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Red Wings по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров.