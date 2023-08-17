Финляндия и Эстония разрешили пересечь свои воздушные границы трем калининградским самолетам

Финляндия и Эстония разрешили пересечь свои воздушные границы трем самолетам, выполнявшим рейсы на калининградском направлении, из-за сложных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.



Воздушные границы иностранных государств были вынуждены пересечь в четверг, 17 августа, самолеты авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер» во время грозы. Как отметили в ведомстве, аэронавигационные службы Финляндии и Эстонии во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских судов.

Росавиация поблагодарила компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. В ведомстве также сообщили, что готовы обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве РФ «в случае необходимости».