Финляндия и Эстония разрешили пересечь свои воздушные границы трем калининградским самолетам

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Финляндия и Эстония разрешили пересечь свои воздушные границы трем самолетам, выполнявшим рейсы на калининградском направлении, из-за сложных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Воздушные границы иностранных государств были вынуждены пересечь в четверг, 17 августа, самолеты авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер» во время грозы. Как отметили в ведомстве, аэронавигационные службы Финляндии и Эстонии во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских судов.

Росавиация поблагодарила компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. В ведомстве также сообщили, что готовы обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве РФ «в случае необходимости».

ЕС полностью закрыл небо для российских самолетов в феврале 2022 года. «Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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